"В Раду готовы ввозить деньги КамАЗами"

В парламенте должны рассмотреть вопросы о земле, которые ожидаемо рассорят нардепов.

В Раде не хватает голосов под реализацию меморандума, подписанного с МВФ. Особые трения вызовут самые резонансные нормы — пенсионная и земельная реформы, а также монетизация льгот.

Все усложняется четкими датами, которые зафиксированы в итоговом варианте документа. Из положения будут выходить, как говорят, подкупая несговорчивых мажоритариев, — для этой цели расконсервируют Фонд регионального развития на 10 млрд грн, из которого будут спонсировать округа депутатов.

Главные вопросы, которые перессорят Раду уже в мае, — пенсии и земля. В зал уже вынесли законопроект о передаче земель сельхозназначения на баланс общин. А ряд проектов — «Об обороте земель» и т. п. — лежат в Раде с 2016 года.

«Их вносят родственники латифундистов, десятка семей, которые в случае их принятия будут владеть 90% сельхозземель. Они готовы носить деньги по парламенту мешками и КамАЗами», — прогнозирует нардеп от «Оппоблока» Михаил Папиев.

Неожиданно земельный вопрос может поддержать «Самопомич». «Вообще, мы выступаем за поступательное развитие в этом вопросе. Но я и ряд депутатов стоим на том, что должны развиваться мелкие и средние фермы (а не агрохолдинги), что возможно при открытии рынка», — пояснил нардеп от «Самопомочи» Александр Опанасенко.