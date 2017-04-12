В Белом доме извинились за Асада-Гитлера

12.04.17 11:36Сколько просмотров этой статьи165Сколько комментариев этой статьи0

Сравнение назвали неудачным.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер извинился за сравнение химической атаки с действиями Адольфа Гитлера. Об этом Спайсер сказал CNN.

"Я пытался обратить внимание на ужасающие действия, которые Асад предпринял в отношении собственного народа на прошлой неделе, использовав химическое оружие и газ, и я по ошибке использовал некорректное и бестактное сравнение с Холокостом", - сказал Спайсер, подчеркнув, что "приносит извинения".

На уточняющий вопрос ведущего, перед кем именно он извиняется, пресс-секретарь Белого дома объяснил, что речь идет о всех, кого оскорбили его высказывания, особенно людей, переживших Холокост.

Спайсер, выступая на брифинге, обвинил в химической атаке в сирийском Идлибе Асада. Он заявил, что "даже кому- то столь подлому, как Гитлер, не приходило в голову применять химические вооружения".

Напомним, ранее Шон Спайсер заявил, что если Вашингтон не сможет достичь выгодной сделки с Москвой по Сирии, то Россия будет изолирована.

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