08.04.17 09:381310
В Белом доме извинились за Асада-Гитлера
|12.04.17 11:36
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Сравнение назвали неудачным.
Сравнение назвали неудачным.
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер извинился за сравнение химической атаки с действиями Адольфа Гитлера. Об этом Спайсер сказал CNN.
"Я пытался обратить внимание на ужасающие действия, которые Асад предпринял в отношении собственного народа на прошлой неделе, использовав химическое оружие и газ, и я по ошибке использовал некорректное и бестактное сравнение с Холокостом", - сказал Спайсер, подчеркнув, что "приносит извинения".
На уточняющий вопрос ведущего, перед кем именно он извиняется, пресс-секретарь Белого дома объяснил, что речь идет о всех, кого оскорбили его высказывания, особенно людей, переживших Холокост.
Спайсер, выступая на брифинге, обвинил в химической атаке в сирийском Идлибе Асада. Он заявил, что "даже кому- то столь подлому, как Гитлер, не приходило в голову применять химические вооружения".
Напомним, ранее Шон Спайсер заявил, что если Вашингтон не сможет достичь выгодной сделки с Москвой по Сирии, то Россия будет изолирована.