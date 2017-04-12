Депутат от "Свободы" требует зачистить Одессу и Харьков

12.04.17 13:46Сколько просмотров этой статьи168Сколько комментариев этой статьи0

Депутат от партии ВО «Свобода», Андрей Ильенко во время брифинга в Верховной Раде заявил, что последние события на Украине свидетельствуют о региональной власти в правоохранительных органах, которые защищают сепаратистов и преследуют патриотов.

Об этом сообщает Ivasi.News. «Вчера произошли очень тревожные события в Одессе. Мы знаем, сколько усилий было потрачено украинцами чтобы предотвратить распространение сепаратизма и Русского мира в Одессе. Мы все помним события трехлетней давности.

И сегодня там происходят очень угрожающие вещи. Вчера проходила абсолютно сепаратистская акция, с георгиевскими ленточками, под открыто антиукраинскими пророссийскими лозунгами про то, что Крым – это Россия, что Одесса – с Донбассом и такое прочее. И это происходило непосредственно в центре города», — утверждает Ильенко.

Он также выступил за то, чтобы провести «зачистку» Одессы и Харькова, где полиция также остановила распоясавшихся радикалов. «Мы понимаем, что сегодня это тенденция – спайка местной, очень часто украинофобской власти с криминалитетом, с титушками и с местными правоохранителями, которые образуют такой антиукраинский синдикат, который преследует патриотов и защищает сепаратистов.

Мы требуем немедленного расследования всех этих ситуаций и очищения Украины от этого сепаратистского кодла, которое сейчас засело по областям и ждет удобного шанса для реванша», — потребовал Ильенко. Но как именно имел ввиду Ильченко, провести "зачистку" депутат не уточнил. Об этом сообщают "Ведомости-Украина".

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