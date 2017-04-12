Грузия полностью отказалась от российского газа

12.04.17 14:28Сколько просмотров этой статьи172Сколько комментариев этой статьи0

Грузия отказалась от приобретения природного газа у "Газпрома" до конца 2017 года. Необходимое стране сырье будет импортироваться из Азербайджана. Об этом в среду, 12 апреля, заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

"На сегодня мы приняли решение полностью загрузиться азербайджанским природным газом", — заявил чиновник.

Он добавил, что Грузия собирается снизить зависимость от российского газа. Для этого в стране строится газохранилище, его планируют сдать в 2020 году.

Напомним, с 2007 года Грузия напрямую не закупает газ у России. При этом страна получала топливо за транзит российского газа в Армению. Размер платы — 10% от российского экспорта в Армению. Соответствующий договор "Газпрома" с Тбилиси истек 1 января 2017 года.

Новый договор подразумевает, что в ближайшие два года грузинская сторона в качестве вознаграждения за транзит в этом году будет получать и деньги, и сырье, а в 2018 году — только деньги. В Минэнерго Грузии утверждают, что соглашение позволяет не пользоваться российским газом.

Как известно, Украина уже больше 500 дней не покупает газ напрямую у России. В апреле Украина может получить первое решение Стокгольмского арбитража по иску к "Газпрому" по газовому контракту, который в 2009 году согласовали Тимошенко и Путин. Также в Стокгольме находится второй иск "Нафтогаза" по транзитному контракту.

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