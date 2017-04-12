Двух руководителей Фонда госимущества Киевщины задержали на взятке

12.04.17 14:31Сколько просмотров этой статьи166Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники прокуратуры и СБУ задержали во время получения взятки руководителя регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Киевской области и его заместителя.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Чиновники требовали и получили от частного предпринимателя 32 тысячи гривен неправомерной выгоды за подписание акта сверки об отсутствии задолженности перед региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по уплате арендной платы по договорам аренды индивидуально определенного недвижимого имущества, относящегося к государственной собственности», – говорится в сообщении.

Руководители отдела ФГИ задержаны по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины («Получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение»).

На данный момент проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления. До судебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании задержанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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