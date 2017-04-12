Депутаты Николаевского облсовета снова соберутся на сессию для рассмотрения внесенных Савченко вопросов

12.04.17 14:49Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

27 апреля состоится тринадцатая сессия Николаевского областного совета седьмого созыва.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы Николаевского облсовета.

Как сообщает "Преступности.Нет", депутаты должны рассмотреть вопросы о признании Российской Федерации страной-агрессором, о неисполнении депутатом облсовета от партии «Новая Держава» Николая Скорого, уволить Николая Кравченко с должности директора Николаевского ходожственного русского драмтеарта и назначить на его место Артема Свистуна. Всего на сессии планируется рассмотреть 14 вопросов.

Отметим, что на эту сессию скандальный вопрос о предоставлении горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское – 1» уже не выносится.

Как известно, во время последней сессии Николаевского областного совета, попытка внесения в повестку дня вопроса о признании Российской Федерации страной-агрессором закончилась скандалом - губернатор Николаевщины и все чиновники покинули зал. После этого, Алексей Савченко предложил провести следующую сессию Николаевского облсовета в зоне АТО.

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