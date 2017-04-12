За месяц зарплата николаевцев выросла на 1% - статистика

По данным Главного управления статистики в Николаевской области, реальная заработная плата в феврале 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,2%, с февралем 2016 года – на 23,1%.

Как сообщает "Новости - N", средняя номинальная заработная плата штатных работников предприятий, учреждений и организаций (данные приведены по юридическим лицам и обособленным подразделениям юридических лиц с количеством наемных работников 10 и более человек) в феврале текущего года составила 5874 грн, что выше на 2,3%, чем в январе и на 41% – чем в феврале 2016 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Николаевской области.

Одними из самых высоких были начисления на предприятиях складского хозяйства и вспомогательной деятельности в сфере транспорта – 9652 грн; по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 9345 грн; по производству пищевых продуктов и напитков – 9066 грн; металлургического производства, производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 8992 грн. Вместе с тем, наименьшую заработную плату получали работники почтовой и курьерской деятельности – 2442 грн; предприятий по производству электрического оборудования – 3222 грн; временного размещения и организации питания – 3505 грн; сферы административного и вспомогательного обслуживания – 3530 грн.

Остается нерешенной проблема своевременности выплаты заработной платы. Сумма долга работникам предприятий, учреждений, организаций области (без учета наемных работников статистически малых предприятий и у физических лиц-предпринимателей) в течение февраля увеличилась на 1,7% (на 1,5 млн.грн) и на 1 марта составила 90,9 млн.грн.

В структуре общей суммы задолженности 73,3% (66,7 млн.грн) не выплачено персоналу экономически активных предприятий, 26,4% (23,9 млн.грн) приходится на предприятия, относительно которых реализуются процедуры возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом, остальное – на экономически неактивные предприятия.

Объем долга работникам экономически активных предприятий на протяжении февраля увеличился на 1,9% (на 1,2 млн.грн). Преобладающая часть задолженности сконцентрирована на предприятиях г. Николаева (87,4% или 58,3 млн.грн), а по видам экономической деятельности – в промышленности (78,8% или 52,5 млн.грн).

На 1 марта работодатели этих предприятий не рассчитались с 2,4 тыс. работников, каждому из которых не выплачено в среднем 27,6 тыс.грн.