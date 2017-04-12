08.04.17 09:381310
На депутата Парасюка завели уголовное дело
|12.04.17 18:27
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Служба безопасности Украины открыла дело на внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.
Служба безопасности Украины открыла дело на внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.
СБУ увидела в действиях депутата признаки преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Корреспондент.net.
"С целью выполнения постановления Шевченковского суда Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", - отметили в пресс-службе.
В феврале Парасюк призвал СБУ убить Виктора Медведчука - лидера движения "Украинский выбор" . Об этом депутат заявил на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей.
Напомним, Гепрокуратура также может объявить подозрение Владимиру Парасюку.