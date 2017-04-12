На депутата Парасюка завели уголовное дело

12.04.17 18:27Сколько просмотров этой статьи184Сколько комментариев этой статьи0

Служба безопасности Украины открыла дело на внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.

СБУ увидела в действиях депутата признаки преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Корреспондент.net.

"С целью выполнения постановления Шевченковского суда Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", - отметили в пресс-службе.

В феврале Парасюк призвал СБУ убить Виктора Медведчука - лидера движения "Украинский выбор" . Об этом депутат заявил на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей.

Напомним, Гепрокуратура также может объявить подозрение Владимиру Парасюку.

Похожие новости

10.04.17 08:27Вчера в Николаеве открыли мемориал погибшим нацгвардейцам в зоне АТО

17.02.17 09:12Трамп хочет помириться с Путиным, но вынужден демонстрировать жесткость, – эксперт

30.01.17 14:00«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

11.11.11 15:38Владимир Чайка: «Наполненный бюджет – залог стабильного развития города»

06.04.11 22:27Владимир Чайка Непобедимый

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326490

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911920

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика