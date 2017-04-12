На депутата Парасюка завели уголовное дело

Служба безопасности Украины открыла дело на внефракционного народного депутата Владимира Парасюка.

СБУ увидела в действиях депутата признаки преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Корреспондент.net.

"С целью выполнения постановления Шевченковского суда Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в ЕРДР по признакам преступления ст. 129 ч.2 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенное членом организованной группы, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет)", - отметили в пресс-службе.

В феврале Парасюк призвал СБУ убить Виктора Медведчука - лидера движения "Украинский выбор" . Об этом депутат заявил на заседании общественного совета при Донецкой военно-гражданской администрации в присутствии множества свидетелей.

Напомним, Гепрокуратура также может объявить подозрение Владимиру Парасюку.