Порошенко обещает украинцам удешевить путешествия в ЕС

12.04.17 20:31Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

Президент заверяет, что власть сделает все возможное, чтобы удешевить будущие путешествия в Евросоюз.

Петр Порошенко обещает сделать все возможное, чтобы поездки в Евросоюз для украинцев стали дешевле. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии передачи автомобилей «скорой помощи» медицинским учреждениям в Луганской области.

«Приятно, что на прошлой неделе Европейский парламент абсолютным большинством голосов проголосовал за предоставление украинцам права безвизовых поездок в Евросоюз», — отметил он.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно более дешевыми, чтобы каждый мог воочию убедиться в этом», — заверил президент. «Это должно быть, в том числе, приоритет для Луганщины, где раньше 70% жителей не выезжали за пределы области. Сегодня должно быть очень важно, чтобы вы имели возможность выехать и посмотреть на Киев, Львов, Каменец-Подольский и Буковину и Галицию, и Полтавщину, но имели также возможность выехать в страны ЕС», — подчеркнул глава государства.

Похожие новости

21.04.17 12:45Киев: Невыполнение решения суда ООН грозит санкциями (видео)

07.04.17 07:24Стало известно, в какие страны Европы будет действовать "безвиз"

16.02.17 18:00Порошенко определил как неотложный законопроект об увековечении памяти Небесной сотни

28.01.17 13:07Украина сегодня отмечает юбилей госфлага

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326490

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911920

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика