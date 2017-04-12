Порошенко обещает украинцам удешевить путешествия в ЕС

Президент заверяет, что власть сделает все возможное, чтобы удешевить будущие путешествия в Евросоюз.

Петр Порошенко обещает сделать все возможное, чтобы поездки в Евросоюз для украинцев стали дешевле. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время церемонии передачи автомобилей «скорой помощи» медицинским учреждениям в Луганской области.

«Приятно, что на прошлой неделе Европейский парламент абсолютным большинством голосов проголосовал за предоставление украинцам права безвизовых поездок в Евросоюз», — отметил он.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы эти путешествия были как можно более дешевыми, чтобы каждый мог воочию убедиться в этом», — заверил президент. «Это должно быть, в том числе, приоритет для Луганщины, где раньше 70% жителей не выезжали за пределы области. Сегодня должно быть очень важно, чтобы вы имели возможность выехать и посмотреть на Киев, Львов, Каменец-Подольский и Буковину и Галицию, и Полтавщину, но имели также возможность выехать в страны ЕС», — подчеркнул глава государства.