Великдень на Донбасі: на переговорах у Мінську згадали, що з 1 квітня діє "режим тиші"

12.04.17 20:37Сколько просмотров этой статьи185Сколько комментариев этой статьи0

У жителів Донбасу повинна бути можливість спокійно і безпечно відвідувати церкви і кладовища.

Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік заявив, що представники України, Росії і бойовиків висловили прихильність режиму припинення вогню на Донбасі перед Великодніми святами. Про це Сайдік сказав на брифінгу за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, який транслював телеканал "112 Україна".

Він сказав, що питання безпеки залишаються важливими під час зустрічей ТКГ та її підгруп у Мінську. За його словами, йдеться про повне дотримання режиму припинення вогню і реалізацію угоди щодо відведення важкого озброєння, а також про розведення сил і засобів від лінії зіткнення та захисту життєво важливих об'єктів інфраструктури.

"У зв'язку з прийдешнім святом Великодня жителі східної України повинні мати можливість спокійно і безпечно відвідувати церкви і кладовища. Як ви пам'ятаєте, на минулій зустрічі Тристоронньої контактної групи 29 березня представники ОРДО і ОРЛО домовилися про повне дотримання режиму припинення вогню з 1 квітня", - сказав Сайдік.

Водночас він додав: "На жаль, незважаючи на тимчасове поліпшення ситуації в зоні конфлікту, становище залишається незадовільним". Сайдік зазначив, що у цьому зв'язку ТКГ і "представники ОРДО і ОРЛО" зробили сьогодні заяву. "У переддень великодніх свят Тристороння контактна група і представники ОРДО і ОРЛО підтримують свою прихильність до рішення від 29 березня цього року про виконання раніше прийнятих зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню", - заявив Сайдік. При цьому він висловив сподівання, що уздовж лінії зіткнення під час прийдешніх свят збережетьсярежим тиші. "Це дійсно необхідно, щоб люди мали можливість спокійно провести ці великодні свята", - додав він.

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