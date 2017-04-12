08.04.17 09:381310
Нацбанк получил документы для продажи Сбербанка
|12.04.17 21:48
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Основную часть акций собирается приобрести гражданин Великобритании и России, а оставшиеся 22,5 процентов - Норвик Банк из Латвии.
Основную часть акций собирается приобрести гражданин Великобритании и России, а оставшиеся 22,5 процентов - Норвик Банк из Латвии.
Национальный банк получил документы от покупателей Сбербанка на проведение сделки, сообщили в пресс-службе НБУ.
"Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Гуцериев, который намерен приобрести 77,5 процентов акций Сбербанка", - сказано в сообщении. (Саид Гуцериев - сын владельца Руснефти - ред.) Судя по документам, ожидается также подача документов от еще инвестора - Норвик Банка, который собирается купить 22,5 процентов акций Сбербанка.
Сейчас полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. При этом Нацбанк имеет право запретить продажу банка.