Нацбанк получил документы для продажи Сбербанка

12.04.17 21:48Сколько просмотров этой статьи174Сколько комментариев этой статьи0

Основную часть акций собирается приобрести гражданин Великобритании и России, а оставшиеся 22,5 процентов - Норвик Банк из Латвии.

Национальный банк получил документы от покупателей Сбербанка на проведение сделки, сообщили в пресс-службе НБУ.

"Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Гуцериев, который намерен приобрести 77,5 процентов акций Сбербанка", - сказано в сообщении. (Саид Гуцериев - сын владельца Руснефти - ред.) Судя по документам, ожидается также подача документов от еще инвестора - Норвик Банка, который собирается купить 22,5 процентов акций Сбербанка.

Сейчас полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении. При этом Нацбанк имеет право запретить продажу банка.

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