Аваков: в Донбассе заработали передвижные мобильные центры МВД

По словам Авакова, в среду «одновременно начали работу передвижные сервисные центры в Донецкой и Луганских областях: первые услуги получили жители пгт Мангуш и пгт Марковка».

Начали работу передвижные мобильные сервисные центры МВД на Донбассе, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Сегодня одновременно начали работу передвижные сервисные центры в Донецкой и Луганских областях: первые услуги получили жители пгт Мангуш и пгт Марковка», — заявил Аваков. При этом он отметил, что замена водительского удостоверения заняла 20 минут, а регистрационные операции — до часа.

По его словам, вскоре услуги станут доступны в поселке Никольское, в городах Угледар, Александровка, Доброполье, Новолуганское, Северск, Константиновка, Святогорск, Лиман, Дружковка Донецкой области, а также в поселке Марковка Луганской области.

«Среди услуг мобильных сервисных центров, как и в стационаре — регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей», — сообщил Аваков.

Он отметил, что с 2016 года новые сервисные центры МВД открыты в Бахмуте Донецкой области и Северодонецке Луганской области.

«Центры работают по принципу единого окна, в формате open office и оснащены современными системами информационных технологий и коммуникативным оборудованием. Но главное — формат клиентоориентации, дружеское и заботливое отношение и удобства для всех посетителей: от детей до пожилых людей и лиц с особыми потребностями», — говорится в сообщении министра.