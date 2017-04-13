Народний депутат закликає розслідувати діяльність Пашинського в "Укроборонпрому"

13.04.17 10:03Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

Народний депутат Сергій Каплін зареєстрував проект постанови ВР «Про створення депутатської робочої групи з питань об’єктивного розслідування фактів можливої причетності народного депутата України Пашинського та керівників державних підприємств, що входять до складу ДК «Укроборонпром» до розкрадання майна та коштів цих підприємств».

Як повідомляє "Николаевский обозреватель", «Куди поділись турбіни з крейсера «Україна» та як кошти оборонних підприємств виводять на фіктивні фірми? Пашинський подав у відставку з посади голови наглядової ради «Укроборонпрому», залишивши слід із цілого ряду корупційних скандалів і кримінальних проваджень довкола підприємства. Наша позиція – ніхто не повинен покидати високих кабінетів без аудиту діяльності! Найнахабніший рейдер Пашинський за час свого впливу на «Укроборонпром» ввів там чимало кримінально-корупційних схем. І я переконаний, що робоча група парламенту повинна дати об’єктивну оцінку його діям та керівників держпідприємств оборонного комплексу», - заявив автор постанови нардеп Каплін.

Постанова передбачає надання доручення Комітету з питань запобігання і протидії корупції та Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради на створення депутатської робочої групи.

«Антикорупційний Комітет та Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності мають з’ясувати, як на керівні посади на заводах оборонпрому потрапляли люди з судимістю, як з Миколаївського суднобудівного заводу ім. 61 комунара під виглядом металолому зникали станки та деталі бойових кораблів, чому до держзамовлень залучали одних і тих самих виконавців, штучно завищували податковий кредит з ПДВ та виводили гроші в тінь. До всіх цих оборудок може бути причетний Сергій Пашинський», - додав Каплін.

Відповідно до проекту постанови, депутатська робоча група має узагальнити результати перевірок на спільному засіданні комітетів і подати письмовий звіт з висновками на розгляд Верховної Ради до 30 листопада 2016 року.

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