Влада Сирії заявила про сотні загиблих під час удару коаліції по складу з хімзброєю

Всі вони померли від отруєння хімічними речовинами, в тому числі від задухи, зазначається в заяві командування ВС Сирії.

Командування збройних сил Сирії заявило, що міжнародна коаліція на чолі з США завдала авіаудару по передмістю міста Дейр-ез-Зор на сході країни, де знаходився штаб і склади з хімічною зброєю терористичного угрупування "Ісламська держава".

В результаті, як стверджує сірійське командування, загинули «сотні людей», в тому числі і мирні жителі. Відповідну заяву поширило агентство SANA. Удар був завданий в проміжку між 17:30 і 17:50 напередодні, 12 квітня. Після бомбардування утворилося хмара жовтого кольору. На думку Дамаска, це свідчить про наявність на місці удару отруйних речовин.

Як говориться в повідомленні агентства, у загиблих діагностували симптоми отруєння токсичними речовинами. Вони померли від задухи. Агентство додає, що вибух складу з хімічною зброєю підтверджує її наявність у бойовиків терористичних угруповань, а також можливість транспортувати, зберігати і використовувати її «за допомогою відомих держав».

Як пише ізраїльське видання Нaaretz з посилання на заяву міжнародної коаліції, що бореться з "Ісламською державою" в Сирії, у четвер, 13 йдеться розпочалася нову фазу наступу, але вони ще не почали атакувальні дії на бойовиків.

Раніше на цьому тижні президент Росії Владімір Путін заявив, що в Сирії готується провокація з використанням хімічної зброї, в якій звинуватять урядові війська країни.​

Нагадаємо, 4 квітня в сирійській провінції Ідліб, яку контролюють повстанці, сирійська армія провела атаки за допомогою газу. Близько 400 людей отримали поранення, зокрема, хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Кількість загиблих склала 72 особи, серед жертв трагедії в місті Хан-Шейхун - 20 дітей і 17 жінок. Правозахисні організації стверджують, що для атак армія Асада використовувала заборонену хімічну зброю, від використання якої раніше публічно відмовилася.

Уряд президента Сирії Башара Асада заперечує використання хімічної зброї і звинувачує повстанців у застосуванні забороненого озброєння. Водночас розслідування, проведене під керівництвом ООН, засвідчило, що сирійські урядові сили використовували хлор як зброю щонайменше тричі між 2014 і 2015 роками.

Представник Великої Британії при ООН Метью Райкрофт заявив, що британські експерти виявили зарин, або речовину, схожу на зарин, в зразках, взятих з місця смертельної атаки в Сирії.