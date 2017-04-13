В Николаеве прокуратура поддерживает идею запретить продажу алкоголя в ночное время

На Николаевщине на 19,5% участились случаи совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил в ходе совместного брифинга прокурор Николаевской области Тарас Дунас, пишет "Новости - N".

-У нас на 19,5% увеличилось преступлений, которые совершились в состоянии алкогольного опьянения. И я как прокурор области буду поддерживать инициативу органов местного самоуправления относительно ограничения продажи алкогольных напитков в вечернее время, - сказал прокурор.

Кроме того, прокурор считает, что органам местного самоуправления нужно пересмотреть режим работы заведений, которые продают алкогольную продукцию.