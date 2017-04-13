НБУ обнародовал прогнозы для украинской экономики

13.04.17 17:14Сколько просмотров этой статьи160Сколько комментариев этой статьи0

Показатель инфляции регулятор ожидает на уровне 9,1% по итогам текущего года.

Национальный банк Украины подтвердил макроэкономические прогнозы для Украины, пересмотренные в конце марта в связи с введением торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как пишет УНИАН со ссылкой на материалы НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%. Дефицит платежного баланса, по оценкам регулятора, на конец текущего года составит $4,3 млрд, или 4,4% ВВП, и будет оставаться на уровне $4,3 млрд в 2018 и 2019 годах, снижаясь по отношению к ВВП до 4,1% и 3,7% соответственно.

Уровень международных резервов составит $21,1 млрд на конец 2017 года и $26,2 млрд на конец 2018 года. При этом регулятор отметил, что определяющим фактором для прогноза резервов остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение связанного с программой МВФ финансирования.

Показатель инфляции, как и ранее, регулятор ожидает на уровне 9,1% по итогам текущего года, 6% – по итогам 2018 года и 5% – по итогам 2019 года. Также Нацбанк оставил неизменными целевые ориентиры по инфляции: в пределах 8% плюс-минус 2 п.п. на 2017 год, 6% плюс-минус 2 п.п. на 2018 год и 5% плюс-минус 1 п.п. на 2019 год.

"Основным риском для реализации очерченного сценария является то, насколько эффективно частный сектор и правительство смогут минимизировать потери от прекращения перемещения грузов через линию соприкосновения в зоне АТО. Кроме того, как и ранее, существенным риском остается риск непосредственной эскалации боевых действий на востоке Украины", – отмечается в материалах НБУ.

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