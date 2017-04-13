США отрицают бомбардировку химсклада в Сирии

13.04.17 17:36Сколько просмотров этой статьи154Сколько комментариев этой статьи0

Москва также не подтвердила заявления военных Асада.

Международная коалиция не наносила авиаудары близ города Дэйр-эз-Зор, заявил представитель возглавляемого США союза полковник Джон Дорриан.

Ранее сирийские правительственные войска заявили, что международная коалиация разбомбила склад химоружия возле населенного пункта Дейр-Эз-Зор, из-за чего погибли сотни людей.

"Официальный представитель видел сообщения агентства SANA, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в среду. Это неправда! Это вновь намеренная дезинформация!" - написал он в Twitter.

В то же время в Минобороны России также не располагают данными, которые могли бы подтверждать гибель людей в результате удара международной коалиции в районе Дейр эз-Зора.

"Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолётов международной коалиции в районе Дейр эз-Зора", - сказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Отметим, что накануне СМИ сообщали о новой химической атаке в Сирии.

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