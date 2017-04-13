Украина подала новые доказательства в ЕСПЧ по фактам захвата Крыма

13.04.17 18:24Сколько просмотров этой статьи174Сколько комментариев этой статьи0

С этими доводами шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет - Петренко.

Украина подала новые и беспрецедентные доказательств к крымскому иску к Российской Федерации в Европейский суд по правам человек (ЕСПЧ).

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"За эти несколько месяцев мы провели огромную работу относительно подготовки и подачи дополнительных пояснений по первому крымскому делу. Там есть ряд фактов и доказательств абсолютно новых и беспрецедентных, которые мы планируем озвучить в рамках того, что мы можем сказать по регламенту ЕСПЧ", - цитирует главу Минюста Интерфакс-Украина.

Петренко оптимистичен в отношении вердикта суда.

"С теми доказательствами и пояснениями, которые мы подали по первому крымскому делу, шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет", отметил он.

Напомним, Министерство юстиции Украины подготовило шестой иск в Европейский суд по правам человека и ждёт согласования с Меджлисом крымскотатарского народа.

Всего же Украина уже подала пять исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за аннексии Россией Крыма. Предварительный размер исковых претензий составляет 1 трлн грн.

В 2014 году после незаконного присоединения Крыма к РФ самопровозглашенная власть объявила о национализации располагавшихся там предприятий.

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