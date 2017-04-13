Рада не поддержала корректировку «закона Савченко»

13.04.17 20:23Сколько просмотров этой статьи171Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты Верховной Рады отклонили законопроект, предусматривающий изменение порядка зачисления срока предварительного заключения в срок лишения свободы.

За соответствующий законопроект (№5259) о внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Украины относительно усовершенствования порядка зачисления срока предварительного заключения проголосовали 209 народных депутатов (при необходимом минимуме 226 голосов) на заседании в четверг.

Народные депутаты также не поддержали предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия вернуться к голосованию за инициативу и отказались направить ее на повторное второе чтение в профильный комитет.

Данный законопроект предусматривал, что предварительное заключение засчитывается судом в срок отбывания наказания из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

После истечения 12 месяцев предварительного заключения, если лицо осудили к отбыванию наказания в виде лишения свободы, суд засчитывает срок наказания: один день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы.

Если осужденный совершил преступление повторно, суд засчитывает один день предварительного заключения за один день лишения свободы независимо от длительности предварительного заключения.

Кроме того, в законопроекте прописан механизм зачисления сроков предварительного заключения в случае, если лицо осуждено к наказанию, не связанному с лишением свободы.

Похожие новости

13.04.17 20:35В Украине появятся частные детективы

12.04.17 10:20"В Раду готовы ввозить деньги КамАЗами"

05.04.17 16:54Верховная Рада разрешила приватизировать комнаты в общежитии

23.02.17 14:29В Раде блокировали трибуну из-за новых законов

14.01.17 20:40Надежда Савченко назвала две вещи, которые объединят Украину

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228170

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика