08.04.17 09:381310
Ефремов останется под стражей до лета
|14.04.17 11:37
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Суд продлил арест экс-главы фракции Партии регионов до 12 июня.
Суд продлил арест экс-главы фракции Партии регионов до 12 июня.
Арест экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова продлен до 12 июня. Такое решение принял Старобельский районный суд Луганской области на заседании в пятницу, 14 апреля, сообщает УНН.
"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей (Ефремова, – ред.) на 60 дней, а именно до 12 июня 2017 включительно", – сказал председательствующий судья.
Коллегия суда считает, что риски относительно Ефремова не уменьшились и удовлетворила ходатайство стороны обвинения.
Отметим, предыдущий срок содержания Ефремова под стражей истекает 28 апреля.