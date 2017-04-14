Ефремов останется под стражей до лета

Суд продлил арест экс-главы фракции Партии регионов до 12 июня.

Арест экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова продлен до 12 июня. Такое решение принял Старобельский районный суд Луганской области на заседании в пятницу, 14 апреля, сообщает УНН.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей (Ефремова, – ред.) на 60 дней, а именно до 12 июня 2017 включительно", – сказал председательствующий судья.

Коллегия суда считает, что риски относительно Ефремова не уменьшились и удовлетворила ходатайство стороны обвинения.

Отметим, предыдущий срок содержания Ефремова под стражей истекает 28 апреля.