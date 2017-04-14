08.04.17 09:381310
Facebook заблокировал тысячи аккаунтов во Франции
|14.04.17 14:06
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Это связано с приближением президентских выборов в этой стране.
Это связано с приближением президентских выборов в этой стране.
Социальная сеть Facebook заблокировала 30 тысяч аккаунтов своих пользователей во Франции накануне президентских выборов в этой стране, как часть всемирной кампании против дезинформации. Об этом сообщает Associated Press.
В самой соцсети заявили, что это было сделано с целью "уменьшить распространение недостоверной информации, включая спам, дезинформацию и другой мошеннический контент, который часто используется создателями поддельных учетных записей".
В Facebook утверждает, что на заблокированных аккаунтах была зафиксировна "неаутентичная активность".
Напомним, первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля, второй – 7 мая.