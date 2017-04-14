Глава "Азова" Билецкий призвал взять Донбасс силой (видео)

14.04.17 18:00Сколько просмотров этой статьи182Сколько комментариев этой статьи0

Командир полка «Азов», народный депутат Украины Андрей Билецкий призвал взять Донбасс силой до 9 мая, иначе в Украине могут начаться общественные противостояния. Об этом заявил сам глава батальона в интервью "112 каналу".

По его словам, одесский бунт граждан, который состоялся 10-го апреля, во время празднования годовщины освобождения города от нацистов, дал толчок для проведения "измен" всей стране. Он отмечает, что "измены" можно ожидать где угодно, даже в столице.

Он отметил, что если власть будет продолжать бездействие, а полиция потакать антиукраинскому движению, на Украине начнутся гражданские противостояния. Ярким примером является инцидент в Одессе, когда правоохранители отправили за решетку именно радикалов, пытавшихся сорвать празднование на Аллее славы в Парке Шевченко в честь Дня освобождения Одессы .

Билецкий опасается, что участники актиукраинского движения смогут восстать и перейти на сторону ЛДНР.

"Мы увидели откровенно антиукраинский "шабаш", абсолютно безумный, мы такого не видели с 2014 года, с криками «Крым – это Россия!» и тому подобными вещами. С одной стороны, мы увидели такой шабаш, а с другой – абсолютно удивительную реакцию полиции, которая задержала людей, которые этому противостояли. Если такие "шабаши" не пресекать, то в дальнейшем их участники могут стать реальной силой на юго-востоке страны. Я абсолютно уверен, что Одесса подбодрила всех, и мы увидим второй шабаш в Одессе 2 мая, увидим на Востоке 9 мая, и в Киеве даже 9 мая. Это может быть где угодно — от Северодонецка, Краматорска, Мариуполя до Харькова, Николаева, Херсона и так далее. Власть должна четко пресекать такие действия. Если этого не будут делать силовые структуры, то это будет переходить в область гражданского противостояния. И оно однозначно перейдет, потому что на Украине достаточно сил и молодежи, которые не хотят повторения 2014 года", - заявил Билецкий.

При этом, командир предлагает взять Донбасс силой и отмечает, что о политическом урегулировании конфликта не может быть и речи.

Александра Григорьева.

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