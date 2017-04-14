Резонансная авария с Надеждой Савченко: новые подробности

Савченко пообещала ухаживать за пострадавшей от ее автомобиля.

Народный депутат Надежда Савченко заверила общественность в том, что не оставит без внимания женщину, которая была сбита ее автомобилем. Парламентарий пообещала помогать пострадавшей.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Савченко заявила, что у пострадавшей диагностировали компрессионный перелом колена. При этом парламентарий подчеркнула, что ухаживать за женщиной ей помогает сестра.

«Сейчас мы посмотрим, нужна ли операция, или нужен только гипс… Мы постоянно там (у пострадавшей – ред.), вот и сейчас туда едем. У нее есть кот, о нем тоже будем заботиться», – отметила депутат.