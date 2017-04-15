Президент Украины изменил структуру аппарата СНБО

Указ «О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины», которым вносятся изменения в структуру аппарата СНБО, подписал Президент Украины Петр Порошенко. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно тексту указа, в структуре аппарата СНБО остались секретарь Совбеза, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономический служба, служба управления персоналом, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.

Указом упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности. Также созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.