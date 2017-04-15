Пхеньян угрожает США «безжалостным опустошением»

В КНДР заявили, что в случае нанесения США превентивного удара, власти республики не «будут сидеть сложа руки».

Власти КНДР пригрозили США «безжалостным опустошением» в случае превентивного удара Вашингтона по северокорейской территории.

В частности, об этом сообщают мировые информагентства со ссылкой на государственные СМИ КНДР:

«Наш жесткий ответ на действия США и союзников будет таким беспощадным, что не позволит агрессорам спастись», — говорится в сообщении правительственных СМИ.

Ситуация на Корейском полуострове существенно обострилась после активизации Пхеньяном своей ядерной программы. В частности, КНДР сообщила о подготовке подземного ядерного взрыва, который, предположительно, состоится 15 апреля на полигоне Пунгери возле горы Мантапсан.

По данным СМИ, Вашингтон готов нанести упреждающий удар по КНДР, если будут замечены признаки подготовки к ядерным испытаниям.

Так, Пентагон уже перебросил ударную группировку кораблей во главе с авианосцем Карл Винсон к берегам Корейского полуострова.

В Государственном департаменте США заявили, что время для ведения долгосрочных дискуссий по ядерной проблеме Северной Кореи истекло.