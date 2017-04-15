В Украине паевики сдают землю в аренду за бесценок — эксперты

15.04.17 11:55Сколько просмотров этой статьи167Сколько комментариев этой статьи0

Паевики в Украине в среднем получают с аренды 1093 грн за гектар в год. К примеру, арендаторы на островной Мальте за гектар сельскохозяйственной земли платят в среднем 116 долларов. По нынешнему курсу это 3 116 гривен.

Украинская земля такая дешевая из-за нарушения в стране прав собственности – это приводит к недооценке ее стоимости, считают эксперты. Аналитики Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования подсчитали: регулярное продление моратория на оборот сельскохозяйственных угодий за 16 лет привело к недооценке стоимости черноземов на 52%-76%.

В ходе начатой в 2001 году земельной реформы сельскохозяйственные угодья стали частной собственностью. 7 млн украинцев получили паи. Однако в 2002 году Верховная Рада запретила продажу и покупку земли на переходной период. Нужно было решить, позволять ли продавать угодья иностранцам и сколько земли может купить один человек или предприятие. Но ежегодно парламент продлевает мораторий на продажу земли.

Паевики по закону могут сдавать паи в аренду, менять на другой участок и передавать в наследство или работать на ней сами. Вместе с тем украинцы не могут ее продать, поменять целевое назначение, внести в статутный капитал предприятия или предать в залог.

Такие ограничения противоречат Конституции и не дают землевладельцам распоряжаться собственностью на свое усмотрение, поясняет старший юрист компании «ОМП» Виктория Киприянова. Нарушаются сразу четыре статьи главного закона: ст. 14, 21, 22 и 41.

«Фактически, мораторий – нарушение конституционного права. Гражданин Украины по Конституции имеет право свободно распоряжаться собственностью. А это нормы прямого действия», – комментирует юрист.

Тем не менее украинцы научились обходить закон и продавать свои угодья. Один из способов, когда земледелец отдает участок по договору эмфитевзиса на 100-200. К соглашению прилагается завещание и доверенность на управление паем.

Используют и схемы через суд: паевик якобы задолжал большую сумму и в счет этого взимается земля. Еще один вариант – договор обмена: большой участок за деньги меняют на в разы меньший.

В Независимой группе макроэкономического анализа и прогнозирования считают, что крупный бизнес, пользуется этим преимуществом и формирует нужный ему земельный фонд при помощи скупки или долгосрочной аренды земли по заниженным ценам.

Паевики в Украине в среднем получают с аренды 1093 грн за гектар в год. К примеру, арендаторы на островной Мальте за гектар сельскохозяйственной земли платят в среднем 116 долларов. По нынешнему курсу это 3 116 гривен.

Украинская земля такая дешевая из-за нарушения в стране прав собственности – это приводит к недооценке ее стоимости, считают эксперты. Аналитики Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования подсчитали: регулярное продление моратория на оборот сельскохозяйственных угодий за 16 лет привело к недооценке стоимости черноземов на 52%-76%.

В ходе начатой в 2001 году земельной реформы сельскохозяйственные угодья стали частной собственностью. 7 млн украинцев получили паи. Однако в 2002 году Верховная Рада запретила продажу и покупку земли на переходной период. Нужно было решить, позволять ли продавать угодья иностранцам и сколько земли может купить один человек или предприятие. Но ежегодно парламент продлевает мораторий на продажу земли.

Паевики по закону могут сдавать паи в аренду, менять на другой участок и передавать в наследство или работать на ней сами. Вместе с тем украинцы не могут ее продать, поменять целевое назначение, внести в статутный капитал предприятия или предать в залог.

Такие ограничения противоречат Конституции и не дают землевладельцам распоряжаться собственностью на свое усмотрение, поясняет старший юрист компании «ОМП» Виктория Киприянова. Нарушаются сразу четыре статьи главного закона: ст. 14, 21, 22 и 41.

«Фактически, мораторий – нарушение конституционного права. Гражданин Украины по Конституции имеет право свободно распоряжаться собственностью. А это нормы прямого действия», – комментирует юрист.

Тем не менее украинцы научились обходить закон и продавать свои угодья. Один из способов, когда земледелец отдает участок по договору эмфитевзиса на 100-200. К соглашению прилагается завещание и доверенность на управление паем.

Используют и схемы через суд: паевик якобы задолжал большую сумму и в счет этого взимается земля. Еще один вариант – договор обмена: большой участок за деньги меняют на в разы меньший.

В Независимой группе макроэкономического анализа и прогнозирования считают, что крупный бизнес, пользуется этим преимуществом и формирует нужный ему земельный фонд при помощи скупки или долгосрочной аренды земли по заниженным ценам.

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«Утверждение Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения ожидается к концу мая 2017. Это позволит действующему мораторию на продажу земель сельскохозяйственного назначения потерять силу с конца 2017 года», – говорится в Меморандуме Кабмина с МВФ.

Очередной мораторий на продажу земли в Украине принят в 2016 году до 1 января 2018-го.

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Пятница, 21.04.2017

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