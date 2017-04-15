Нормандская встреча будет в ближайшее время - РФ Стороны обсудят то, как Украина соблюдает свои обязательства, заявил Лавров. Как сообщает "Корреспондент.net", встреча в нормандском формате планируется в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранны России Сергей Лавров, передает РИА Новости. Он отметил, что темой встречи, в том числе, будет "несоблюдения" украинскими властями своих обязательств по минским договоренностям. "Я думаю, всем уже давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно, и означает она еще также и то, что в Киеве ни в грош не ставят своих европейских покровителей", - сказал Лавров. По его словам, пресс-служба президента России уже сообщила, что в ближайшее время планируется контакт в нормандском формате. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама