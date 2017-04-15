Штаб заявил о стабилизации в зоне АТО

15.04.17 20:28Сколько просмотров этой статьи235Сколько комментариев этой статьи0

Но "пасхальное" перемирие на Донбассе не выполняется.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировали 16 обстрелов со стороны сепаратистов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным военных, ситуация в зоне проведения АТО стабилизировалась. При этом противник обстрелял позиции ВСУ в Марьинке (приморское направление – ред.) из минометов калибра 120-мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Павлополя применялись противотанковые гранатометы, а вблизи Чермалыка – пулеметы крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино – из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.

На донецком направлении по позициям близ Песок противник вел огонь из гранатометов и пулеметов, а в районе Каменки – из стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов стреляли в районе Опытного, а вблизи Троицкого действовали вражеские снайперы. На луганском направлении возле Лобачевого применялись автоматические гранатометы, а в районе Новоалександровки – стрелковое оружие.

"Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали", – отметили в штабе.

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