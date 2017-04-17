Токио и США обсудят ситуацию вокруг КНДР

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что правительство Японии намерено обсудить проблемы, связанные с КНДР, во время начинающегося 18 апреля визита в Токио вице-президента США Майкла Пенса. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Обстановка вокруг Северной Кореи, - сказал он, - будет предметом важного обмена мнениями между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и вице-президентом США Пенсом".

Генсек кабинета подчеркнул, что Токио в сотрудничестве с Вашингтоном и Сеулом намерен "требовать сдержанности" от КНДР, которая в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН проводит испытания баллистических ракет. В Сеуле полагают также, что Пхеньян может в любой момент провести новое, уже шестое испытание ядерного устройства.

"Наряду с сотрудничеством с США и Южной Кореей, - заявил в связи с этим Суга, - мы будем предпринимать дипломатические усилия по всем направлениям, включая диалог с Китаем и Россией, с тем, чтобы сдержать провокации со стороны Северной Кореи".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В начале марта 2017 года после очередного ракетного пуска командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов ПРО THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР. В апреле, в частности, к Корейскому полуострову была направлена ударная группа ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне нынешней враждебной политики Вашингтона.