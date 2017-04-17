Президент Турции хочет немедленно вернуть смертную казнь

Сегодня, 17 апреля, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после состоявшегося в воскресенье, 16 апреля, референдума в правительстве страны начнут рассматривать вопрос о необходимости введения смертной казни.

Во время выступления перед журналистами в своей президентской резиденции в Анкаре глава государства отметил, что намерен немедленно обсудить вопрос о возвращении в конституцию смертной казни с премьер-министром Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели. Об этом сообщает Reuters.

Reuters указывает, что такой шаг означал бы сворачивание переговоров о членстве Турции в Евросоюзе, которые страна проводит с начала 2000-х годов.

Напомним, вчера в Турции прошел референдум касательно конституционной реформы, которая предполагает переход страны на президентскую систему правления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил лидеров партий с итогами референдума - согласно подсчетам 99,99% голосов больше половины участвовавших в голосовании выступили за конституционную реформу.