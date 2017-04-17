Сколько в Раде честных депутатов: мнение Мустафы Найема

В Верховной Раде Украины не только коррупционеры. Есть и были среди них и те, кто честно работает на благо государства.

Свое мнение по этому поводу высказал народный избранник от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.

В частности, он уверен, что честным человеком на высокой государственной должности является Виктор Пинзенык.

Нардеп не уверен, что в Раде есть еще кто-то, кто мог бы сравниться по уровню пройденного пути с господином Пинзеныком.

Мустафа Найем уверен, что со временем, когда в стране удастся побороть коррупцию и наладить законодательный процесс, таких людей будет гораздо больше.