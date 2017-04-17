08.04.17 09:381310
Савченко: У меня хотели отобрать право говорить, а я создала партию (видео)
|17.04.17 10:32
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Народный депутат Украины Надежда Савченко создала собственную политическую партию. Об этом стало известно на прошлой неделе.
Народный депутат Украины Надежда Савченко создала собственную политическую партию. Об этом стало известно на прошлой неделе.
Зачем политик решила сделать это, она рассказала в интервью Наталье Влащенко.
Савченко не скрывает, что если бы знала, что депутаты действительно начнут заниматься вопросами народа, то занималась бы любимым делом – летала.
Она уверена, что создание политической партии – это необходимость, а не просто желание. Савченко говорит, что поставила под ней свое имя и теперь отвечает честью.