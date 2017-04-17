Савченко: У меня хотели отобрать право говорить, а я создала партию (видео)

Народный депутат Украины Надежда Савченко создала собственную политическую партию. Об этом стало известно на прошлой неделе.

Зачем политик решила сделать это, она рассказала в интервью Наталье Влащенко.

Савченко не скрывает, что если бы знала, что депутаты действительно начнут заниматься вопросами народа, то занималась бы любимым делом – летала.

Она уверена, что создание политической партии – это необходимость, а не просто желание. Савченко говорит, что поставила под ней свое имя и теперь отвечает честью.