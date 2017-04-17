Українці запропонували Президенту альтернативу нардепам

Українці запропонували Президенту України Петру Порошенко систему, за якою громадяни країни замінять народних депутатів. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президента України, передає УНН.

“Замінити депутатів на народ України, де кожен громадянин України по засобом свого електронного паспорта коду, може створювати законопроект і поправки до існуючих і загальним електронним голосуванням народу України приймати закони і регулювати політику України. Так, як кожен громадянин України як платник податків на це має право”, — йдеться у петиції № 22/035869-еп.

Автором петиції виступив Дмитро Потапов. Петиція зареєстрована 14 квітня цього року і вже набрала 41 голос із необхідних 25 тис. Нагадаємо, на кінець 2016 року заробітна плата народного депутата становила 14 тис. 473 грн.

Як повідомляв УНН, за словами Голови верховної Ради Андрія Парубія, кожен пропущений день у ВР вираховується із зарплати нардепів. Лише за 13 квітня цього року, 84 нардепи не отримають заробітної плати через пропуск пленарного засідання.