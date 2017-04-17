08.04.17 09:381310
Мнение: Крым реально вернуть без единого выстрела
|17.04.17 11:32
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Для того чтобы временно оккупированный полуостров Крым снова стал частью Украины, не обязательно идти в наступление и воевать с агрессором. Можно расположить к себе местных жителей, после чего произойдет воссоединение.
Для того чтобы временно оккупированный полуостров Крым снова стал частью Украины, не обязательно идти в наступление и воевать с агрессором. Можно расположить к себе местных жителей, после чего произойдет воссоединение.
Такое мнение высказал председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев. Сообщает "GogetNews".
Он сообщил журналистам о том, что в городе будет создано порядка тысячи мест для бесплатного обучения студентов из Крыма. Таким образом, жители полуострова будут слышать украинское общество, жить в проевропейском государстве и так далее.
Гордеев уверен, именно через эту тысячу людей можно будет вернуть Крым Украине.