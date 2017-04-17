Вице-президент США пригрозил Северной Корее

17.04.17 12:13Сколько просмотров этой статьи133Сколько комментариев этой статьи0

Эра стратегического терпения закончилась, заявил Пенс.

Вице-президент США Майк Пенс в понедельник, 17 апреля, на следующий день после новых ракетных испытаний в КНДР, посетил демилитаризованную зону НДРК "Пханмунчжом" на демаркационной линии между двумя корейскими государствами, где продемонстрировал решительную поддержку Южной Кореи Вашингтоном.

В конфликте с Северной Кореей Вашингтон будет пытаться обеспечить безопасность "мирными средствами, путем переговоров", но "на столе остаются все опции", предупредил Пенс. Он заявил, что США стоят "плечом к плечу" с южнокорейским народом и отношения между двумя странами остаются "неизменными и прочными, как сталь".

По словам Пенса, Пхеньяну не следует "недооценивать решимости США оказать поддержку своему союзнику". "Эра стратегического терпения закончилась", - подчеркнул он. США разместили в Южной Корее 28500 военнослужащих.

Накануне Пенс назвал провокацией новые ракетные испытания в КНДР. Между тем, по данным Пентагона, запущенная в Северной Корее ракета взорвалась почти сразу после запуска.

Правительство в Сеуле осудило действия Пхеньяна, указав, что, проведя ракетные испытания, Северная Корея "вновь создала угрозу для всего мира".

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