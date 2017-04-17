08.04.17 09:381310
Экс-депутат Николаевского горсовета показал «памятники деревьям» в парке «Победа»
|17.04.17 15:11
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Депутат Николаевского городского совета прошлых созывов Виталий Воронов выложил на странице в Facebook фотографии варварски обрезанных деревьев, ставших похожими скорее на обрубки.
Депутат Николаевского городского совета прошлых созывов Виталий Воронов выложил на странице в Facebook фотографии варварски обрезанных деревьев, ставших похожими скорее на обрубки.
«Парк Победы. Наши дни. Обрезка деревьев от департамента ЖКХ», - подписал свои фото экс-депутат.
В развернувшейся под постом дискуссии многие пользователи выразили лёгкий шок от такого способа «омоложения» деревьев, которые уже не будут давать людям тень в предстоящие летние месяцы, столь желанную при прогулке по парку.