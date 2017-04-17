Экс-депутат Николаевского горсовета показал «памятники деревьям» в парке «Победа» Депутат Николаевского городского совета прошлых созывов Виталий Воронов выложил на странице в Facebook фотографии варварски обрезанных деревьев, ставших похожими скорее на обрубки. «Парк Победы. Наши дни. Обрезка деревьев от департамента ЖКХ», - подписал свои фото экс-депутат. В развернувшейся под постом дискуссии многие пользователи выразили лёгкий шок от такого способа «омоложения» деревьев, которые уже не будут давать людям тень в предстоящие летние месяцы, столь желанную при прогулке по парку. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама