Минюст: В Кабмине не планируются значительные ротации

17.04.17 15:51Сколько просмотров этой статьи127Сколько комментариев этой статьи0

Споры, возникающие в правительстве, естественные, считает глава столичного управления юстиции.

По результатам года работы Кабинета министров Владимира Гройсман в правительстве не планируются значительные ротации. Об этом заявил начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко в эфире телеканала ZIK.

"Как таковых крупных ротаций в правительстве не предвидится. Во всяком случае, на этой неделе, когда фактически уже был год работы правительства, ничего подобного не обсуждалось ... Поэтому о кардинальных изменениях говорить нельзя, как по мне", – отметил он.

Куценко считает, что те противоречия, возникающие в правительстве, являются естественными. "Потому что фактически в правительстве слились две команды – "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" – и происходил процесс притирки. И год, это, пожалуй, то достаточное время, когда можно было понять, кто на что способен, где чья компетенция, зона ответственности. И следующий год будет уже годом более слаженной работы команды правительства. А за год мало что можно сделать, надо продолжение, чтобы было время для реализации", – отметил чиновник.

Похожие новости

03.03.17 16:23За два года в Николаевской области открыли восемь новых предприятий

28.02.17 14:16Водителя николаевской маршрутки, который ударил женщину, таки отстранили от работы

17.02.17 08:33Обострение в зоне АТО: трое погибших, 10 раненых

15.02.17 20:30Итоги реформ: на Украине катастрофически упал уровень раскрываемости преступлений

09.02.17 19:08Сын члена НКВД ушел добровольцем на Донбасс

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика