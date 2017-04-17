Минюст: В Кабмине не планируются значительные ротации

Споры, возникающие в правительстве, естественные, считает глава столичного управления юстиции.

По результатам года работы Кабинета министров Владимира Гройсман в правительстве не планируются значительные ротации. Об этом заявил начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко в эфире телеканала ZIK.

"Как таковых крупных ротаций в правительстве не предвидится. Во всяком случае, на этой неделе, когда фактически уже был год работы правительства, ничего подобного не обсуждалось ... Поэтому о кардинальных изменениях говорить нельзя, как по мне", – отметил он.

Куценко считает, что те противоречия, возникающие в правительстве, являются естественными. "Потому что фактически в правительстве слились две команды – "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко" – и происходил процесс притирки. И год, это, пожалуй, то достаточное время, когда можно было понять, кто на что способен, где чья компетенция, зона ответственности. И следующий год будет уже годом более слаженной работы команды правительства. А за год мало что можно сделать, надо продолжение, чтобы было время для реализации", – отметил чиновник.