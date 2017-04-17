Порошенко завтра летит в Лондон

17.04.17 16:37Сколько просмотров этой статьи172Сколько комментариев этой статьи0

Визит состоится по приглашению Терезы Мэй.

Президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля будет находиться с официальным визитом в Великобритании. Визит состоится по приглашению британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 17 апреля.

Программой визита предусмотрены встречи Порошенко с Мэй, отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента. Запланировано также выступление Порошенко в Королевском институте международных отношений Chatham House на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Президент Украины также встретится с ведущими представителями британского бизнеса. Недавно Мэй заявила, что надеется заручиться поддержкой французского коллеги Бернара Казнева в вопросах давления на Россию за политику в отношении Украины.

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