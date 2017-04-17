Скандальный украинский политик возглавил Федерацию дзюдо

Роман Насиров стал президентом Федерации дзюдо Украины.

Отстраненного от должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова избрали президентом Федерации дзюдо Украины. Об этом информирует пресс-службы Федерации.

"Сегодня, 17 апреля, в столичном отеле " Национальный" состоялась отчетно-выборная Конференция Федерации дзюдо Украины, в работе которой приняли участие делегаты из 23 регионов нашей страны. Новым президентом ФГУ избран Роман Насиров, его кандидатуру поддержали 22 делегата конференции", - говорится в сообщении.

Роман Насиров - украинский политический деятель, нардеп Украины VIII созыва от Блока Порошенко, с мая 2015 года - Председатель Государственной фискальной службы Украины. Задержанный НАБУ 2 марта 2017 по делу Укргаздобычи. Отстраненный от должности на следующий день. 16 марта выпущен под залог в размере 100 млн грн, внесенных женой.