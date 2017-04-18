08.04.17 09:381310
Ядерная война может начаться в любой момент - КНДР
|18.04.17 08:00
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Действия США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.
Действия США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.
Дипломат осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе.
"Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", - сказал он.
Ким Ин Рён подчеркнул, что Пхеньян готов "принять контрмеры" против любых агрессивных действий США.
Ранее в понедельник президент Республики Корея Хван Гё Ан и вице-президент США Майкл Пенс опубликовали совместное заявление, в котором предупредили, что США и Республика Корея быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ей новых военных провокаций. Об этом говорится в совместном заявлении исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ана и вице-президента США Майкла Пенса
На прошедших в Сеуле переговорах стороны также договорились о "скорейшем развертывании" в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD. Кроме того, Пенс заявил, что Сеул и Вашингтон "дадут эффективный подавляющий ответ на использование Севером обычных или ядерных вооружений".
Напомним, что у США кончилось "стратегическое терпение" в отношении КНДР.