Ядерная война может начаться в любой момент - КНДР

Действия США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.

Дипломат осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе.

"Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", - сказал он.

Ким Ин Рён подчеркнул, что Пхеньян готов "принять контрмеры" против любых агрессивных действий США.

Ранее в понедельник президент Республики Корея Хван Гё Ан и вице-президент США Майкл Пенс опубликовали совместное заявление, в котором предупредили, что США и Республика Корея быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ей новых военных провокаций. Об этом говорится в совместном заявлении исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ана и вице-президента США Майкла Пенса

На прошедших в Сеуле переговорах стороны также договорились о "скорейшем развертывании" в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD. Кроме того, Пенс заявил, что Сеул и Вашингтон "дадут эффективный подавляющий ответ на использование Севером обычных или ядерных вооружений".

Напомним, что у США кончилось "стратегическое терпение" в отношении КНДР.