Представитель США при ООН обеспокоена правами геев в Чечне

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила озабоченность ситуацией с правами геев в Чечне. Об этом сообщает ВВС.

"Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне по признаку сексуальной ориентации", - говорится в заявлении Хейли.

"Если это правда, то это нарушение прав человека нельзя игнорировать. Власти Чечни должны немедленно расследовать эти обвинения, привлечь причастных к ответственности и предпринять меры для предотвращения новых нарушений", - также отмечено в заявлении Хейли.

Хейли также напомнила, что в ближайшие сутки в Совбезе ООН состоится первое в истории заседание, посвященное соблюдению прав человека в условиях международных конфликтов.

Ни МИД России, ни миссия России при ООН пока никак не комментировали заявления Хейли.

Напомним, что в Лондоне приговорили к пожизненному заключению убийцу геев.