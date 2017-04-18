В Италии намерены официально отказаться от евро

В Италии продолжается экономический кризис, многие жители страны не имеют работы и самого необходимого для жизни, государство становится все беднее.

Вполне возможно, что Италия станет первой страной, которая официально откажется от евро. Такая динамика видна из последних экономических отчетов. Как оказалось, сами итальянцы не видят необходимости в том, чтобы использовать такой тип валюты.

На протяжении марта против использования евро как валюты высказалось 60% населения страны.

Интересно, что с 2004 по 2015 год общая покупательная способность в ЕС возросла с 120 до 124. В Италии же этот показатель упал с 110 до 96 и продолжает снижаться.