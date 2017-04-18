В США рассказали, что Путин собирается сделать с Беларусью (видео)

В США дали прогноз захвата Путиным Беларуси по крымскому сценарию.

Смарт отметил, что Лукашенко оказался в непростой ситуации когда сделал шаг навстречу Западу, одновременно поссорившись с президентом России.

Российская Федерация легко захватит Беларусь по крымскому сценарию. Разногласия между президентом республики Александром Лукашенко и его российским коллегой Владимиром Путиным могут ускорить развитие событий.

Такое мнение высказал американский политолог, директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По его словам, в случае обострения ситуации между Минском и Москвой, белорусская армия и спецслужбы будут не в состоянии предотвратить вторжение РФ.

Смарт отметил, что Лукашенко оказался в непростой ситуации когда сделал шаг навстречу Западу, одновременно поссорившись с президентом России.

"Он о чем-то хотел договориться с Путиным. Возможно, это просто тактика. Но это большой риск. Если так играешь с Россией, то Путин шуток не понимает… Есть очень серьезная возможность, что Россия может захватить страну", – сказал эксперт.

Политолог подчеркнул, что РФ не составит труда провести военную агрессию против Беларуси, поскольку Минск не может быть уверен в лояльности своих силовиков. "Там все очень долго работали с ФСБ, ГРУ. Сейчас много белорусов учатся в Москве, в институте ФСБ РФ", – пояснил Смарт.

"Если завтра будет проблема, то белорусские военные и службы безопасности просто не готовы ответить на это", – добавил он. – "Все будет "как в Крыму. Есть серьезная возможность. В Беларуси очень много граждан имеют российские паспорта… Если завтра возникнет конфликт, Путин найдет причину, чтобы завхатить власть", – подчеркнул политолог.

Как сообщалось, Лукашенко упрекнул Россию в неготовности к формированию союзного государства с Беларусью.