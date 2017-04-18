Новый глава НБУ: депутаты в печали (видео)

Увольнение нынешнего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой вряд ли изменит ситуацию в Нацбанке и в стране в целом, поскольку ее преемник будет также подконтролен президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает "Politeka".

Такое мнение изданию "Politeka" в кулуарах Рады высказал народный депутат партии «Свобода» Андрей Ильенко.

«По моему мнению, это не имеет значения, поскольку этот человек все равно будет подконтрольный президенту. На сегодняшний день мы имеем такую конфигурацию в парламенте, что я не верю в том, что курс как-то значительно изменится», — отметил он.

Подобное мнение также высказал народный депутат от партии «Воля» Юрий Деревянко.

«Кто будет приемником, по моему мнению, не столь важно, ведь этот вопрос находится в компетенции президента Украины Петра Порошенко. Мы же понимаем, что Гонтарева реализует такую политику с подачи жесткого соглашения с президентом», — подчеркнул он.

Деревянко также уточнил, что важным моментом является цель, которую будет преследовать новый глава НБУ.

«Если она будет такой же, как и у Гонтаревой, а именно – перераспределение активов, денег, узурпирование финансовых потоков и так далее, то это плохо. Если же цель будет заключаться в реальном кредитовании экономики, обеспечения каждого украинца доступным кредитом, то это будет правильным», — подчеркнул нардеп.

Напомним, по мнению народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадима Денисенко, новым руководителем Национального банка Украины может стать глава правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук.

В понедельник, 10 апреля, Валерия Гонтарева заявила, что приняла решение подать в отставку. Покинуть должность глава НБУ планирует 10 мая.