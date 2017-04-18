Новый глава НБУ: депутаты в печали (видео)

18.04.17 11:23Сколько просмотров этой статьи116Сколько комментариев этой статьи0

Увольнение нынешнего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой вряд ли изменит ситуацию в Нацбанке и в стране в целом, поскольку ее преемник будет также подконтролен президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает "Politeka".

Такое мнение изданию "Politeka" в кулуарах Рады высказал народный депутат партии «Свобода» Андрей Ильенко.

«По моему мнению, это не имеет значения, поскольку этот человек все равно будет подконтрольный президенту. На сегодняшний день мы имеем такую конфигурацию в парламенте, что я не верю в том, что курс как-то значительно изменится», — отметил он.

Подобное мнение также высказал народный депутат от партии «Воля» Юрий Деревянко.

«Кто будет приемником, по моему мнению, не столь важно, ведь этот вопрос находится в компетенции президента Украины Петра Порошенко. Мы же понимаем, что Гонтарева реализует такую политику с подачи жесткого соглашения с президентом», — подчеркнул он.

Деревянко также уточнил, что важным моментом является цель, которую будет преследовать новый глава НБУ.

«Если она будет такой же, как и у Гонтаревой, а именно – перераспределение активов, денег, узурпирование финансовых потоков и так далее, то это плохо. Если же цель будет заключаться в реальном кредитовании экономики, обеспечения каждого украинца доступным кредитом, то это будет правильным», — подчеркнул нардеп.

Напомним, по мнению народного депутата от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадима Денисенко, новым руководителем Национального банка Украины может стать глава правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук.

В понедельник, 10 апреля, Валерия Гонтарева заявила, что приняла решение подать в отставку. Покинуть должность глава НБУ планирует 10 мая.

Похожие новости

17.04.17 14:58Рева анонсировал сокращение числа получателей субсидий

12.04.17 13:46Депутат от "Свободы" требует зачистить Одессу и Харьков

20.09.14 20:55Глава НБУ утверждает, что украинцы с начала года забрали из банков 101 млрд гривень

04.09.13 17:13Наличные расчеты: как обойти ограничения

07.08.09 07:53 Андрей Скаржинский лечил генсеков ЦК КПСС

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326480

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика