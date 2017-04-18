08.04.17 09:381310
Порошенко и Эрдоган обсудили углубление стратегического партнерства между странами
|18.04.17 16:48
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Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом
Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом
Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили углубление стратегического партнерства между странами. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
"Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что Порошенко и Эрдоган обсудили вопросы регионального международного уровня, в частности, развитие ситуации в Сирии. Также Порошенко выразил сочувствие в связи с катастрофой полицейского вертолета в Турции.