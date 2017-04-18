Порошенко и Эрдоган обсудили углубление стратегического партнерства между странами

Порошенко провел телефонный разговор с Эрдоганом

Президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили углубление стратегического партнерства между странами. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

"Лидеры обсудили дальнейшие шаги с целью углубления стратегического партнерства между двумя государствами. В этом контексте они отметили важность проведения в Киеве Шестого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Порошенко и Эрдоган обсудили вопросы регионального международного уровня, в частности, развитие ситуации в Сирии. Также Порошенко выразил сочувствие в связи с катастрофой полицейского вертолета в Турции.