08.04.17 09:381310
Премьер Британии заявила о досрочных парламентских выборах
|18.04.17 16:59
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Выборы пройдут 8 июня
Выборы пройдут 8 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала во вторник к досрочным выборам 8 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщается, премьер заявила, что правительство имеет правильный план для переговоров об условиях выхода Великобритании из Европейского союза, и ей необходимо политическое единство в Лондоне. После заявления Мэй курс фунта стерлингов вырос по отношению к доллару.
"Я только что председательствовала на заседании кабинета (министров-ред.), где мы договорились, что правительство должно созвать Генеральные выборы, которые должны состояться 8 июня", - сказала Мэй.