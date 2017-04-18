Премьер Британии заявила о досрочных парламентских выборах

Выборы пройдут 8 июня

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала во вторник к досрочным выборам 8 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщается, премьер заявила, что правительство имеет правильный план для переговоров об условиях выхода Великобритании из Европейского союза, и ей необходимо политическое единство в Лондоне. После заявления Мэй курс фунта стерлингов вырос по отношению к доллару.

"Я только что председательствовала на заседании кабинета (министров-ред.), где мы договорились, что правительство должно созвать Генеральные выборы, которые должны состояться 8 июня", - сказала Мэй.