Нобелевские лауреаты по экономике выступили против программы Ле Пен

18.04.17 17:10Сколько просмотров этой статьи125Сколько комментариев этой статьи0

Авторы призвали не пользоваться их именами для оправдания лозунгов Ле Пен. Лауреаты Нобелевской премии по экономике выступили против антиевропейской политической программы лидера "Народного фронта", кандидата в президенты Франции, Марин Ле Пен. Заявление 25 лауреатов опубликовано в Le Monde.

Так, согласно обращению лауреатов, строительство Европы является жизненно важным не только для поддержания мира на континенте, но и для экономического прогресса государств-членов Европейского союза. Сообщается, что изменения, которые предлагают антиевропейские программы, дестабилизируют Францию и поставят под угрозу сотрудничество между европейскими странами, которое сегодня обеспечивает экономическую и политическую стабильность в Европе.

Также, по мнению экономистов, если мигранты хорошо интегрированы в рынок труда, то они могут стать "экономической возможностью" для принимающих стран.

"Мы должны подтвердить обязательства социальной справедливости и, таким образом, обеспечивать и развивать справедливость и социальную защиту, в соответствии с традиционными ценностями Франции - свободой, равенством и братством. Но мы можем и должны достичь этой социальной защиты без экономического протекционизма", - говорится в заявлении.

Также лауреаты Нобелевской премии выступили против цитирования их работ Марин Ле Пен и ее командой для оправдания своей политической программы. В обращении указано, что хотя экономисты, которые подписали письмо, имеют разные позиции по сложным вопросам, таким как, например, денежно-кредитная политика профсоюзов, их взгляды совпадают в осуждении эксплуатации экономической мысли в контексте французской избирательной кампании.

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