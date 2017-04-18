Отставка Гонтаревой неожиданно повлияла на курс доллара

Экономический эксперт Андрей Новак рассказал, как заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой об отставке повлияло на курс доллара в Украине.

Об этом пишет Politeka.

По мнению Новака, весть об отставке Гонтаревой оказала положительное влияние на курс доллара.

«Рынок мгновенно положительно отреагировал на новость об отставке Гонтаревой. Состоялась стабилизация валютного рынка в ожидании более эффективного руководителя. Так как при Гонтаревой происходили только негативные процессы как по курсу гривны, так и в банковской системе», – говорит эксперт.

Новак также отметил, что на дальнейший курс доллара окажет влияние скорость назначения нового главы НБУ. Если это произойдет быстро, то гривна, по его мнению, продолжит укрепляться.

«Лучшим ориентиром курса гривны был бы тот, который бы закладывал сам Нацбанк. Но для этого должна быть курсовая стратегия, которой нет. То, что исповедовала Гонтарева, – так называемый плавающий курс – это как раз отказ от курсовой стратегии. Если новый руководитель предложит стратегию денежно-кредитной политики, то эти ориентиры были бы более реальными», – подчеркнул он.