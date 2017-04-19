Коротко о том, что не так с украинскими реформами

19.04.17 08:19Сколько просмотров этой статьи264Сколько комментариев этой статьи0

В первом квартале 2017 года исполнилось уже три года как Украина провозгласила реформы в экономике и финансах. Эти три года были довольно сложными для страны: утрата части территории, война, первые места по уровню коррупции в разных рейтингах и неоднозначное восприятие самих реформ населением. Все это привело к тому что население не чувствует реформ - зато чувствует кризис.

Коротко о том, что не так с украинскими реформами пишет финансовый аналитик Виталий Шапран.

Наша политическая элита (коалиция) не хочет жить по-новому:

  • кредиты возвращать банкам они не хотят (блокируют целый пакет законопроектов в парламенте);

  • отказываться от мусорной природы рынка ценных бумаг они не могут (открыли тут целый судебный фронт против НКЦБФР);

  • прекратить "налоговое страхование" они не могут (заблокировали сплит);

  • внедрить правила налогообложения контролируемых иностранных компаний им жалко (делают вид, что они не понимают "шо воно таке", хотя уже все лет 20 этим пользуются).

"И у меня теперь нелитературный вопрос - на хрена такая ипотентная коалиция нужна? Выборы - только выборы - без вариантов и компромиссов", - пишет Шафран.

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