В первом квартале 2017 года исполнилось уже три года как Украина провозгласила реформы в экономике и финансах. Эти три года были довольно сложными для страны: утрата части территории, война, первые места по уровню коррупции в разных рейтингах и неоднозначное восприятие самих реформ населением. Все это привело к тому что население не чувствует реформ - зато чувствует кризис.

Коротко о том, что не так с украинскими реформами пишет финансовый аналитик Виталий Шапран.

Наша политическая элита (коалиция) не хочет жить по-новому:

кредиты возвращать банкам они не хотят (блокируют целый пакет законопроектов в парламенте);

отказываться от мусорной природы рынка ценных бумаг они не могут (открыли тут целый судебный фронт против НКЦБФР);

прекратить "налоговое страхование" они не могут (заблокировали сплит);

внедрить правила налогообложения контролируемых иностранных компаний им жалко (делают вид, что они не понимают "шо воно таке", хотя уже все лет 20 этим пользуются).

"И у меня теперь нелитературный вопрос - на хрена такая ипотентная коалиция нужна? Выборы - только выборы - без вариантов и компромиссов", - пишет Шафран.