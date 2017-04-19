Боевики ОРДО снова сорвали процесс освобождения заложников

Террористы ОРДО сделали очередную попытку заблокировать процесс освобождения украинских заложников с оккупированных территорий Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает "Украинская правда".

По ее словам, 18 апреля представители ОБСЕ, СБУ и украинского омбудсмена приехали в Мариуполь для так называемой верификации – то есть опроса местных заключенных на предмет, хотят ли они, чтобы их поменяли на украинских заложников в ОРДЛО.

Однако, говорит Геращенко, процедура верификации так и не началась, поскольку "в последнюю минуту" ОРДО под надуманными предлогами отказались от верификации, не согласившись на участие в этом процессе ОБСЕ.

Вице-спикер подчеркнула, что миссия ОБСЕ имеет полное право принимать участие в верификации, поскольку организация напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами Трехсторонней контактной группы в Минске и всех ее подгрупп.

"Тактика ОРДЛО и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации", - пишет Геращенко.

Она отметила, что и боевикам ОРДЛО, и России выгодно блокировать освобождение заложников, потому что они используют эту тему для "внутренней дестабилизации и сумбура из-за издевательства над семьями заложников этой неизвестностью и невозможностью изменить ситуацию, вытащить ребят".

"Москве нужны заложники для шантажа и торга", - подчеркнула Геращенко.