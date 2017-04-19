Боевики ОРДО снова сорвали процесс освобождения заложников

19.04.17 13:01Сколько просмотров этой статьи99Сколько комментариев этой статьи0

Террористы ОРДО сделали очередную попытку заблокировать процесс освобождения украинских заложников с оккупированных территорий Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает "Украинская правда".

По ее словам, 18 апреля представители ОБСЕ, СБУ и украинского омбудсмена приехали в Мариуполь для так называемой верификации – то есть опроса местных заключенных на предмет, хотят ли они, чтобы их поменяли на украинских заложников в ОРДЛО.

Однако, говорит Геращенко, процедура верификации так и не началась, поскольку "в последнюю минуту" ОРДО под надуманными предлогами отказались от верификации, не согласившись на участие в этом процессе ОБСЕ.

Вице-спикер подчеркнула, что миссия ОБСЕ имеет полное право принимать участие в верификации, поскольку организация напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами Трехсторонней контактной группы в Минске и всех ее подгрупп.

"Тактика ОРДЛО и их российских кураторов очевидна - заблокировать процесс освобождения заложников, полностью исключить из гуманитарного диалога международные гуманитарные организации", - пишет Геращенко.

Она отметила, что и боевикам ОРДЛО, и России выгодно блокировать освобождение заложников, потому что они используют эту тему для "внутренней дестабилизации и сумбура из-за издевательства над семьями заложников этой неизвестностью и невозможностью изменить ситуацию, вытащить ребят".

"Москве нужны заложники для шантажа и торга", - подчеркнула Геращенко.

Похожие новости

03.01.16 11:33В МВД восстановят сеть тайных агентов

08.04.15 11:40Геращенко обозвал Тимошенко и "Свободу" агентами Кремля

23.11.14 11:27Москва выкупила русскую разведчицу из немецкой тюрьмы - СМИ

15.09.14 11:00В плену у сепаратистов остаются 853 человека - Центр освобождения пленных

11.09.14 09:01За 4 дня украинцы 1290 раз заявили о пропавших и пленных – СБУ

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 21.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:56Здесь учат знать, мыслить, чувствовать, сопереживать

21:00В Николаеве вывесили плакат с портретом Гитлера

20:46Специалисты рассказали, как «лайки» в соцсетях вредят здоровью

20:32Маленькие пенсии и те недолго: украинские пенсионеры живут гораздо меньше, чем европейские (инфографика)

20:13В Новой Одессе презентовали новые рабочие места

20:02Николаевщина распределила деньги на возмещение стоимости лекарств

19:47В Николаевской области неизвестные вынесли с фермы удобрений на два миллиона гривен

19:27В США аудитория пользователей iPhone достигла исторического максимума

19:10В США провели успешное испытание вакцины от рака

18:50Николаевские педагоги обучались формированию украиноязычной среды

18:35Всех госслужащих обяжут заговорить на английском

18:15Китай готов предоставить украинцам безвизовый режим

18:03В Украине «черный список» артистов из России пересмотрят

17:39В Луцке директор предприятия избил телеоператора

17:27В Днепре мусоровоз провалился под асфальт

17:01Табачный гигант сокращает производство в Украине

16:45В Николаеве мужчина ударил в лицо 8-летнюю девочку

16:35В Николаеве откроют первый в городе хоспис

16:14Гаврилечко: нет смысла платить в Пенсионный фонд – украинцы не доживут до пенсии

15:58Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

08.04.17 09:381310

На Донбассе задержали российского шпиона (видео)

08.04.17 10:141330

Демократия закончилась: США хотят ликвидировать лидера КНДР

08.04.17 10:351860

Лазарева суббота 2017: значение и традиции праздника

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Самые читаемые

18.04.17 18:5326460

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

09.04.17 00:4911910

«Храбрые сердца»: турнир сильных и мужественных

15.04.17 18:228160

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

08.04.17 10:525560

Савченко предложил присоединить Херсон и Одессу к Николаевщине

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика